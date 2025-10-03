Campi Flegrei, nuovo terremoto avvertito a Pozzuoli | DATI e MAPPE

Nuovo terremoto con epicentro nei Campi Flegrei, avvertito dalla popolazione di Pozzuoli: il sisma è parte della sequenza in atto da ieri. L’ultimo terremoto con magnitudo superiore a 2 (Md 2.2) è avvenuto alle 05:11 ad una profondità di 3 km. L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che a partire dalle 16:38 di ieri “è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato nell’ultimo aggiornamento. “Sono stati rilevati in via preliminare 47 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (43 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.7 ± 0.3“. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale “insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.