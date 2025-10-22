Campi Flegrei: terremoto e boato avvertiti a Pozzuoli | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo Md 2.8 è stato registrato dall’INGV oggi nei Campi Flegrei: il sisma, nettamente avvertito dalla popolazione di Pozzuoli, è avvenuto alle 06:59, e l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 4 km. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.8 ± 0.3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 06:59 ora locale (UTC 04:59) del 22/10/2025, alla profondità di 4,00 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“, viene spiegato in una nota. “Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.