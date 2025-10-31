Campi Flegrei: terremoto e boato avvertiti a Pozzuoli

Nuova scossa di terremoto e boato avvertiti dalla popolazione di Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Luciano. Il sisma si è prodotto alle 03:30 ora locale (UTC 02:30) del 31/10/2025, alla profondità di 2,97 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“, viene spiegato in una nota. “Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.