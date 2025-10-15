Nuova scossa di terremoto avvertita a Pozzuoli, con epicentro nei Campi Flegrei. L’INGV riporta un sisma magnitudo Md 2.1, avvenuto nel Golfo alle 02:51 con ipocentro ad una profondità di 2 km. Oltre che a Pozzuoli, il terremoto è stato avvertito anche dalla popolazione di Napoli e Marano di Napoli (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non si segnalano danni a persone o cose.
Campi Flegrei, terremoto nel Golfo Pozzuoli | DATI e MAPPE
Campi Flegrei, terremoto nel Golfo Pozzuoli
