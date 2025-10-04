Campo Imperatore imbiancato: il 3 ottobre un lupo tra i fiocchi di neve | VIDEO

Il 3 ottobre 2025 la piana di Campo Imperatore, in Abruzzo, si è trasformata in uno scenario invernale anticipato: tra i fiocchi è stato avvistato un lupo appenninico, simbolo della biodiversità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Neve precoce su Campo Imperatore

Le prime incursioni fredde di ottobre portano spesso le prime nevicate sui rilievi dell’Appennino centrale. Campo Imperatore, situato tra i 1800 e i 2100 metri, è uno dei luoghi più esposti a questo fenomeno: bastano correnti fredde dai Balcani o dal Nord Europa per trasformare l’altopiano in una distesa bianca già a inizio autunno.

Lupi tra neve e paesaggi d’alta quota

La piana è storicamente popolata dal lupo appenninico, specie simbolo dell’Abruzzo. Gli avvistamenti sono relativamente frequenti grazie alla conformazione aperta dell’altopiano. In questo periodo i lupi si muovono tra habitat differenti, e la neve li rende più visibili agli occhi di escursionisti e fotografi.

Perché nevica così presto

La nevicata precoce è stata favorita dall’arrivo di un nucleo di aria fredda dai Balcani, che ha interagito con l’orografia del Gran Sasso. Il risultato è stato un rapido abbassamento delle temperature e lo sviluppo di fioccate anche a inizio ottobre, grazie al contrasto tra aria fredda e mari ancora relativamente miti.

Un simbolo di resilienza e natura

L’immagine del lupo appenninico sulla neve non è soltanto suggestiva: rappresenta la resilienza della specie, un tempo a rischio di estinzione, e la vitalità dell’ecosistema appenninico. Campo Imperatore si conferma un luogo unico dove clima, paesaggio e biodiversità si fondono in uno spettacolo naturale di grande valore.

