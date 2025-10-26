Cancro e colore dei capelli: scoperto legame sorprendente

Un capello bianco potrebbe raccontare molto più della nostra età: potrebbe svelare un meccanismo biologico che lega l’invecchiamento al cancro. È questa la sorprendente scoperta di un gruppo di ricercatori giapponesi dell’Università di Tokyo, che ha individuato un inatteso punto d’incontro tra i capelli grigi e il melanoma, uno dei tumori della pelle più aggressivi. Lo studio, pubblicato su Nature Cell Biology e guidato dalla prof.ssa Emi Nishimura e dall’assistente professore Yasuaki Mohri, mostra che entrambi i fenomeni – l’imbiancamento dei capelli e la trasformazione tumorale delle cellule – nascono dallo stesso tipo di cellula staminale: le cellule staminali dei melanociti (McSCs), responsabili della produzione della melanina, il pigmento che colora capelli e pelle.

Il doppio destino delle cellule staminali del pigmento

Le McSCs vivono in una nicchia speciale del follicolo pilifero, nota come bulge-sub-bulge, dove rimangono in uno stato “giovanile” pronte a rigenerarsi a ogni ciclo di crescita dei capelli. Tuttavia, come tutte le cellule del corpo, sono continuamente esposte a fattori di stress interni ed esterni – dai radicali liberi alla radiazione ultravioletta – che possono danneggiare il DNA.

Finora si sapeva che il danno genetico è un motore chiave dell’invecchiamento e del cancro, ma non si comprendeva bene come le cellule staminali reagiscano a tali lesioni nel tempo. Il nuovo studio ha fatto luce proprio su questo punto.

Quando il DNA delle cellule McSCs subisce una rottura a doppio filamento, queste attivano una risposta di emergenza guidata dalla via molecolare p53-p21. In pratica, le cellule smettono di dividersi e maturano precocemente in melanociti: un processo chiamato seno-differenziazione (senescence-coupled differentiation). È un vero e proprio “suicidio differenziativo”: le cellule danneggiate si sacrificano per evitare che l’errore genetico si propaghi. Il risultato visibile di questo sacrificio è la perdita di pigmento e quindi la comparsa dei capelli grigi o bianchi.

Quando il sistema di sicurezza si danneggia

La natura, in certe condizioni, può però giocare un brutto scherzo. Gli scienziati hanno osservato che se le McSCs vengono esposte a carcinogeni come il 7,12-dimetilbenz(a)antracene o ai raggi UVB, la storia cambia radicalmente. In presenza di questi agenti, le cellule non vanno incontro alla seno-differenziazione protettiva. Al contrario, continuano a proliferare, anche se il loro DNA è danneggiato.

Ciò avviene perché le cellule del tessuto circostante e dell’epidermide rilasciano KIT ligand, una molecola che blocca la via p53-p21 e impedisce alle cellule di “arrendersi”. Così, invece di autoeliminarsi, le McSCs danneggiate si espandono clonandosi, aumentando il rischio di trasformazione tumorale e di sviluppo del melanoma.

“Questi risultati rivelano che la stessa popolazione di cellule staminali può seguire destini antagonisti, esaurimento o espansione, a seconda del tipo di stress e dei segnali microambientali“, spiega Nishimura. “Ciò ridefinisce l’ingrigimento dei capelli e il melanoma non come eventi non correlati, ma come risultati divergenti delle risposte allo stress delle cellule staminali“.

Il filo invisibile he lega invecchiamento e cancro

La ricerca non suggerisce che avere i capelli bianchi protegga dal cancro. Piuttosto, dimostra che l’imbiancamento dei capelli è un sintomo di un sistema di difesa naturale: un modo con cui l’organismo elimina cellule potenzialmente pericolose prima che diventino tumorali.

Quando questo meccanismo viene aggirato o fallisce, le cellule sopravvivono nonostante il danno al DNA – e in alcuni casi possono trasformarsi in cellule cancerose. In altre parole, l’invecchiamento e il cancro non sono processi opposti, ma due lati della stessa medaglia: il primo rappresenta la perdita di cellule per autoprotezione, il secondo la loro sopravvivenza “illegittima”.

Verso la medicina rigenerativa e preventiva

Capire come le cellule staminali decidano se sacrificarsi o sopravvivere potrebbe aprire strade completamente nuove nella medicina. Intervenire su questi segnali – potenziando la seno-differenziazione o bloccando l’espansione clonale – potrebbe permettere nuove strategie per prevenire il melanoma e, allo stesso tempo, controllare i processi dell’invecchiamento.

La scoperta sottolinea anche l’importanza dei processi di “senolisi naturale”, ovvero l’eliminazione fisiologica delle cellule compromesse, come una sorta di “pulizia molecolare” del corpo.

Una lezione dal colore dei capelli

Un semplice capello grigio, dunque, potrebbe raccontare la storia di una battaglia silenziosa tra la protezione e il pericolo. Un equilibrio sottile che decide se le cellule scelgono la via dell’invecchiamento o quella del cancro. Il colore dei nostri capelli non è solo un segno del tempo che passa, ma il riflesso delle scelte cellulari che mantengono l’organismo in equilibrio tra sopravvivenza e autodistruzione.

In un futuro non troppo lontano, capire questi meccanismi potrebbe aiutarci non solo a comprendere meglio perché i capelli diventano bianchi, ma anche a prevenire il cancro partendo da ciò che vediamo ogni mattina allo specchio.