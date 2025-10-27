Chi è Andreas Kaufer: il prossimo Direttore Generale dell’ESO

Il Consiglio dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) ha nominato Andreas Kaufer nuovo Direttore Generale dell’ESO. Kaufer, attualmente Direttore Operativo dell’ESO, succederà a Xavier Barcons, che manterrà la carica di Direttore Generale fino alla fine di agosto 2026. “Siamo lieti che Andreas Kaufer abbia accettato l’incarico di prossimo Direttore Generale dell’ESO. Avendo guidato le operazioni dell’ESO per oltre 17 anni, è la persona ideale per guidare l’organizzazione nei prossimi anni, che vedranno il completamento dell’Extremely Large Telescope (ELT) dell’ESO e la ricerca del prossimo programma innovativo dell’ESO “, ha affermato il Presidente del Consiglio dell’ESO, Tom Ray.

Ha aggiunto: “sono grato a Xavier Barcons per aver guidato instancabilmente questa organizzazione da settembre 2017 e per aver continuato a farlo nei prossimi mesi. Ha garantito enormi progressi in una varietà di progetti dell’ESO, in particolare nella costruzione dell’ELT, affrontando efficacemente numerose sfide”.

Chi è Andreas Kaufer

Andreas Kaufer, nato a Heidelberg, in Germania, succederà a Xavier Barcons nel settembre 2026. Kaufer ha conseguito un dottorato di ricerca in astronomia presso l’Università di Heidelberg nel 1996 e ha poi lavorato presso l’Osservatorio Statale di Heidelberg, costruendo strumenti astronomici e svolgendo ricerche nel campo delle atmosfere variabili delle stelle massicce e dell’evoluzione chimica delle galassie. È entrato a far parte dell’ESO nel 1999, contribuendo inizialmente all’avvio delle operazioni del Very Large Telescope, allora di recente costruzione. È diventato Direttore dell’Osservatorio di La Silla Paranal nel 2006 e dal 2008 è Direttore delle Operazioni dell’ESO, ruolo in cui è responsabile delle operazioni complete degli osservatori dell’ESO in Cile e del segmento europeo del sistema ALMA.

“Sono estremamente lieto che il Consiglio dell’ESO abbia scelto Andreas Kaufer per guidare l’ESO nei prossimi anni”, afferma Barcons. “Avendo lavorato a stretto contatto con lui durante il mio mandato, so che Andreas è un leader molto capace, affidabile, visionario e umile, estremamente dedito a questa organizzazione. Senza dubbio guiderà al meglio l’ESO attraverso i successi e le sfide che i prossimi anni porteranno” .

“Sono molto onorato di assumere la guida dell’ESO, dopo l’eccellente mandato di Xavier “, afferma Kaufer. “Mi impegno a consentire la ricerca di altissima qualità mantenendo l’ESO all’avanguardia della tecnologia, portando a termine l’ELT e proteggendo i siti unici in Cile che rendono tutto ciò possibile. Non vedo l’ora di scoprire cosa porterà la ricerca per il prossimo programma dell’ESO e di lavorare insieme allo staff impegnato e di livello mondiale dell’ESO, in Cile e in Germania, negli anni a venire” .