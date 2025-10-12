Ci lascia Diane Keaton, dietro le quinte: una vita spesa per proteggere gli animali

La grande attrice Diane Keaton ci lascia oggi, noi la ricordiamo non solo per la sua straordinaria carriera ma anche per la sua umanità e per il suo impegno nella tutela degli animali. Una donna esemplare, che non ha mai permesso alla fama di distrarla dalle cause importanti. Nota al grande pubblico per ruoli iconici come quelli in “Io e Annie” e “Il Padrino”, ha dedicato tante risorse a chi non ha voce in questa società, in particolare agli animali trascurati e abbandonati. In un mondo dello spettacolo spesso distratto e superficiale, Keaton ha mostrato un’autentica empatia, scegliendo di usare la sua notorietà per portare avanti tematiche di giustizia e protezione animale.

Impegno concreto per la protezione degli animali

La sua attività di attivista si è tradotta in un sostegno concreto, come nel caso del Big Cat Public Safety Act del 2022, una legge che limita la proprietà privata e il contatto con grandi felini come tigri e leoni, con l’obiettivo di combattere il commercio illecito di animali esotici. Keaton si è schierata apertamente a favore del vegetarianismo, considerandolo una scelta naturale e quotidiana per rifiutare la sofferenza animale. Ha promosso l’adozione di cani da rifugio, collaborando con organizzazioni come l’Helen Woodward Animal Center, e ha partecipato attivamente a iniziative legislative come membro del consiglio di Social Compassion in Legislation.

Un’eredità di empatia e solidarietà

L’empatia di Diane Keaton non era solo pubblica ma profondamente personale: nella sua casa conviveva con cani salvati, che considerava compagni di vita dotati di personalità e dignità. Ha sempre visto gli animali come esseri vivi, con emozioni e diritti, non semplici simboli da usare a fini retorici. Dopo la sua scomparsa, organizzazioni come la PETA l’hanno ricordata come “una vera amica degli animali”, sottolineando il suo approccio fondato sulla solidarietà piuttosto che sulla pietà. La sua vita e il suo lavoro rimangono un invito a considerare la decenza non solo come un valore umano, ma come un modo di convivere con tutte le forme di vita.