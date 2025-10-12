Ciclista milanese cade sulla Via degli Dei: grave trauma cranico a Monte Alto

Un ciclista milanese di 47 anni è caduto questa mattina mentre percorreva in mountain bike la Via degli Dei, riportando un trauma cranico. È stato soccorso dal Soccorso Alpino e trasportato in elicottero all’ospedale fiorentino di Careggi. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 in località Monte Alto, a circa 980 metri di quota, nel comune di Scarperia e San Piero (Firenze). L’uomo stava affrontando in gruppo il noto itinerario escursionistico tra Bologna e Firenze quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente.

Allertata dal 118 Firenze-Prato, la Stazione Monte Falterona del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta sul posto. Vista la dinamica e il trauma riportato, è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso Pegaso 1, che ha verricellato il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso fiorentino. La squadra di terra del Soccorso Alpino ha collaborato alle operazioni di recupero e ha assistito il gruppo di ciclisti, trasportando anche la bicicletta dell’infortunato fino alla destinazione. L’intervento si è concluso alle 12:20.