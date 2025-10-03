Cicloni a Mayotte e La Réunion, UE: oltre 110 milioni per la ricostruzione

La Commissione europea ha proposto un sostegno finanziario di 110,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FsUe) per assistere le regioni ultraperiferiche francesi di Mayotte e La Réunion nella ripresa e nella ricostruzione dopo i cicloni che le hanno colpite rispettivamente nel dicembre 2024 e nel febbraio 2025. Il pacchetto di aiuti è composto da 89,6 milioni di euro per Mayotte e 21,2 milioni di euro per La Réunion. Nel dicembre 2024, la regione ultraperiferica francese di Mayotte è stata colpita dal ciclone Chido, mentre il ciclone Garance ha colpito La Réunion nel febbraio 2025. Questi cicloni hanno causato diverse vittime, interrotto le reti elettriche e idriche e distrutto gran parte delle infrastrutture su queste isole.

“L’UE è al fianco dei nostri cittadini nelle regioni ultraperiferiche e conferma il suo pieno impegno nel sostenerli nella ripresa e nella ricostruzione dopo queste tragiche catastrofi naturali. Siamo determinati ad aiutare le popolazioni di Mayotte e La Réunion in questo momento difficile e a continuare a promuovere il loro sviluppo economico e sociale“, ha affermato il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto.