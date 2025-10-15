Cile, terremoto di magnitudo 5.6 scuote Ovalle, nel nord del Paese

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito questa mattina la regione di Ovalle, nel nord del Cile, secondo quanto riportato dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), citato dai media locali. Il sisma si è verificato alle 8:43 locali, a una profondità di circa 32 chilometri (mappe in alto). Al momento non sono segnalati danni alle strutture né feriti. L’evento sismico arriva poche ore dopo un’altra scossa di pari intensità nella regione di Tarapacá, con epicentro a 111 chilometri di profondità, secondo i dati del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC). Anche in questo caso, non sono stati registrati effetti significativi su persone o infrastrutture.

La serie di scosse si inserisce in un periodo di intensa attività sismica nell’area che ha registrato un picco lo scorso venerdì 10 ottobre, quando un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito l’area dello Stretto di Drake, tra l’Antartide e la punta meridionale del Sud America. L’evento, avvenuto a 263 chilometri dalla Base Frei, una delle principali strutture cilene in Antartide, a una profondità di 10,5 chilometri, aveva generato un allarme tsunami per alcune zone costiere del Cile, senza tuttavia provocare danni rilevanti.

Il Cile, situato lungo la cosiddetta “Cintura di Fuoco” del Pacifico, è particolarmente soggetto a terremoti di varia intensità.