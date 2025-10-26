Cina e India tornano a parlarsi… nei cieli: atterrato il primo volo diretto dopo 5 anni

Il primo volo commerciale diretto tra la Cina continentale e l’India in oltre cinque anni è atterrato a Guangzhou. Lo rivelano informazioni aeroportuali segnalando quello che rappresenta un passo simbolico nel cauto avvicinamento tra le due nazioni più popolose del mondo. Il volo IndiGo 6E1703 da Calcutta è atterrato nella città della Cina meridionale poco prima delle 4 del mattino ora locale, riprendendo ufficialmente i collegamenti aerei non-stop sospesi dal 2020 a causa della pandemia da coronavirus e delle conseguenti tensioni geopolitiche.