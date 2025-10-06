Cina, enorme frana in una popolare località turistica di Yuntaishan: grossa nube di polvere e turisti in fuga | VIDEO

Un’improvvisa frana e caduta di massi si è verificata in un luogo panoramico nell’Henan, una provincia della Cina centrale. La sera locale di domenica 5 ottobre, l’Area Panoramica di Yuntaishan ha pubblicato un annuncio sul suo account WeChat ufficiale: “a causa delle recenti forti piogge, alle 14:54 del 5 ottobre, si è verificata una frana a 300 metri a ovest del Ponte di Osservazione di Quanpuxia. Un’indagine in loco ha rivelato che la frana si è verificata in un’area non ancora aperta al pubblico e non sono stati segnalati feriti. L’Area Panoramica dà sempre priorità alla sicurezza dei visitatori e intensificherà ulteriormente le ispezioni di sicurezza nelle aree turistiche per garantire viaggi sicuri”.

Sui social circola un video che mostra la frana nell’Area Panoramica di Yuntaishan: enormi nubi di polvere si sono sollevate dalla zona, costringendo i turisti che erano nei paraggi a fuggire. Un turista presente ha affermato che nessuno è rimasto ferito, poiché la zona era piuttosto lontana. Un altro utente ha affermato di trovarsi proprio accanto a una cascata quando si è verificata la frana e sono cadute grandi rocce.

Disponibile al pubblico online, Yuntaishan si trova nella contea di Xiuwu, città di Jiaozuo, provincia di Henan, a 70 chilometri dal capoluogo di provincia di Zhengzhou. Si tratta di un’area panoramica che vanta un titolo di livello mondiale e dieci titoli nazionali, tra cui quello di essere uno dei primi Geoparchi mondiali, un’Area panoramica nazionale, una delle prime attrazioni turistiche nazionali 5A, un sito patrimonio naturale nazionale, un parco forestale nazionale, un’Area panoramica nazionale per la conservazione delle acque, una riserva naturale nazionale per i macachi e una base dimostrativa nazionale per l’industria culturale.