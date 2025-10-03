Cina: lanciato con successo il satellite meteorologico FENYUN-3H

La Cina ha lanciato con successo il satellite meteorologico FENYUN-3H (FY-3H) utilizzando un razzo vettore Long March 4C presso il centro di lancio satellitare Jiquan nel Gansu. Il nuovo satellite entra a far parte della serie di satelliti meteorologici polari “del pomeriggio” e, secondo l’Amministrazione Meteorologica Cinese (CMA), dispone di configurazioni strumentali e prestazioni paragonabili alle tecnologie più avanzate a livello mondiale. Esso sostituirà in orbita il FY-3D, operativo ormai da quasi otto anni. Grazie alle sue capacità potenziate, il FY-3H sarà in grado di ampliare la raccolta di dati riguardanti diversi sistemi terrestri e di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi meteorologici globali, garantendo nel contempo le funzioni fondamentali di osservazione globale e di rilevamento verticale dell’atmosfera.

Un passo in avanti per il monitoraggio globale

Secondo Cao Xiaozhong, comandante in capo del progetto e vicedirettore della CMA, negli ultimi anni la Cina ha rafforzato il ruolo dei satelliti meteorologici FY, diventando un punto di riferimento a livello internazionale per il contributo allo sviluppo sostenibile. Il FY-3H opererà insieme agli altri satelliti della stessa costellazione pomeridiana: FY-3F, FY-3E e FY-3G. Come sottolineato da Wang Jinson, direttore del Centro Nazionale di Meteorologia Satellitare e capo progettista del programma FY, questa rete consente di ottenere dati osservativi distribuiti globalmente nello spazio, nel tempo e su varie scale.

Strumentazione e innovazioni

Il satellite è equipaggiato con nove strumenti scientifici, tra cui il nuovo Spettrometro di Assorbimento dei Gas Serra II (GAS-II) e l’Imager Aurorale a Larga Banda II (WAI-II), oltre a sette carichi già presenti in missioni precedenti, come il Medium Resolution Spectral Imager-III (MERSI-III) e l’Hyperspectral Infrared Atmospheric Sounder-II (HIRAS-II).

Il GAS-II, primo al mondo nel suo genere, è in grado di monitorare i gas serra a livello globale con una copertura di 100 km. Attraverso un’analisi dettagliata delle linee di assorbimento atmosferico su quattro bande spettrali (dal vicino infrarosso all’infrarosso a onde corte), fornisce dati precisi sulla concentrazione delle principali sostanze climalteranti, contribuendo al monitoraggio dei cambiamenti climatici.

Il WAI-II, invece, permette osservazioni ad ampio campo delle aurore e della concentrazione delle particelle precipitate, con una copertura spettrale compresa tra 140 nm e 180 nm. Grazie a questo, è possibile ottenere previsioni in tempo reale sull’intensità e sull’estensione delle aurore, nonché informazioni utili per prevedere tempeste magnetiche, subtempeste magnetosferiche e fenomeni ionosferici polari.

Prodotti e applicazioni

Il FY-3H sarà in grado di fornire 70 prodotti suddivisi in sei categorie principali: radiazione delle nubi, superficie marina, superficie terrestre, parametri atmosferici, composizione atmosferica e meteorologia spaziale. Secondo la CMA, tali prodotti sosterranno le attività meteorologiche di base, i servizi di previsione del meteo spaziale e il miglioramento delle capacità di previsione numerica globale, di monitoraggio del clima, di tutela ambientale e di prevenzione dei disastri naturali.