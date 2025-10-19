Cina, spaventosa frana a Shiyan: case sepolte e strade bloccate nell’Hubei | VIDEO

Sabato 18 ottobre si è verificata una frana su una collina nei pressi del fiume Han nella città di Shiyan, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, provocando una valanga di fango, sabbia e ghiaia che ha seppellito diversi edifici. Le immagini condivisi sui social network dagli utenti mostrano edifici sepolti e strade bloccate dalla valanga di fango e sabbia. Secondo quanto riportato da fonti locali, un funzionario del Partito e dell’ufficio governativo ha dichiarato: “non ci sono state vittime. Personale speciale è stato dispiegato per bloccare il traffico e condurre le operazioni di soccorso”.

Di recente, nella città di Shiyan, nella provincia di Hubei, nonostante i rischi di catastrofe geologica causati dalle continue piogge, la città ha evitato con successo otto catastrofi geologiche grazie a un preciso sistema di allerta precoce, indagini tempestive e una rapida evacuazione, evitando 34 vittime in 13 famiglie.

Dal 16 al 18 ottobre, otto catastrofi geologiche, tra cui frane e smottamenti, si sono verificate nelle contee di Yunxi, nel distretto di Yunyang, nella contea di Zhuxi e nella contea di Zhushan della città di Shiyan. Sotto il coordinamento unificato del Dipartimento Provinciale delle Risorse Naturali e della città di Shiyan, i dipartimenti provinciali, municipali e di contea per le risorse naturali hanno emesso un’allerta di rischio di catastrofe geologica di Livello 3 la mattina del 16 ottobre. Le contee e i comuni interessati hanno risposto rapidamente, organizzando indagini approfondite e attuando con determinazione la politica “tutti coloro che devono essere evacuati, evacuino il prima possibile”, evacuando in anticipo i residenti nelle zone montuose e rocciose.

Secondo le statistiche, quest’anno la città di Shiyan ha evitato con successo 41 disastri geologici, evitando vittime tra 181 persone provenienti da 75 famiglie, dimostrando l’efficace funzionamento del sistema di prevenzione dei disastri di base in situazioni di combattimento reali.