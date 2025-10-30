Claudio Lombardo, il giovane calabrese che proverà a scalare l’Etna completamente scalzo

Nel cuore del Mediterraneo, là dove il fuoco della Terra incontra l’aria gelida dell’altitudine, un uomo si prepara a compiere qualcosa di inedito: scalare l’Etna completamente scalzo, attraversando colate laviche e distese vulcaniche innevate. A tentare l’impresa sarà Claudio Lombardo, originario di Reggio Calabria, laureato in Psicologia e Scienze dell’Alimentazione, che a metà novembre affronterà il versante nord del vulcano attivo più alto d’Europa, il più freddo e selvaggio. Nessuna protezione, nessuna intermediazione tecnologica: solo il contatto diretto tra il corpo e la montagna.

Il vulcano come laboratorio naturale

L’Etna, con i suoi oltre 3.300 metri di altitudine e un ecosistema in costante mutamento, rappresenta un laboratorio naturale estremo per studiare le capacità adattative dell’essere umano. Il versante settentrionale, dove Lombardo ha deciso di salire, è caratterizzato da temperature sotto lo zero, venti taglienti e terreni che alternano ghiaccio, sabbia vulcanica e roccia tagliente. In queste condizioni, la sfida fisica si intreccia con un’indagine scientifica sulla termoregolazione, sulla resistenza al dolore e sul rapporto psicologico tra uomo e ambiente ostile.

Barefoot Alpine Running: una nuova frontiera della resistenza naturale

Da anni residente in Alto Adige, Lombardo ha sviluppato una disciplina che definisce Barefoot Alpine Running: una pratica che combina corsa in montagna scalzo, esposizione al freddo e allenamento con zavorra. L’obiettivo non è la performance atletica in senso tradizionale, ma la ricerca dei limiti adattativi del corpo umano e l’esplorazione del potenziale psicofisico quando vengono rimossi i confini artificiali tra uomo e natura.

Lombardo descrive così il senso del suo approccio: “Correre scalzo in ambienti estremi significa tornare a una forma di ascolto profondo. È una sfida di libertà, ma anche di conoscenza: comprendere come il corpo reagisce, si adatta, comunica con l’ambiente.”

Il corpo come strumento di conoscenza

La ricerca condotta da Lombardo e dal gruppo che documenterà l’impresa si inserisce in un filone crescente di studi sulla fisiologia dell’esposizione estrema. Negli ultimi anni, la scienza ha mostrato come l’esposizione controllata al freddo possa stimolare la termogenesi non brivido, attivando il tessuto adiposo bruno e migliorando l’efficienza metabolica. In parallelo, le neuroscienze hanno evidenziato il ruolo del controllo cognitivo e respiratorio nella modulazione della risposta allo stress termico, aprendo nuovi scenari nel campo della psicofisiologia della resilienza.

Lombardo integra questi principi in un metodo che unisce allenamento fisico, meditazione, controllo respiratorio e preparazione mentale. Il risultato è una pratica che si colloca al confine tra sport estremo, ricerca scientifica e filosofia del movimento.

L’ambiente estremo come specchio interiore

Sull’Etna, ogni passo scalzo sarà un test: la superficie irregolare della lava metterà alla prova la resistenza meccanica della pelle, mentre le basse temperature sfideranno i meccanismi di termoregolazione.

Ma la prova più complessa sarà psicologica: mantenere la calma e la concentrazione quando il corpo invia segnali di dolore o panico.

Per questo, Lombardo parla spesso di “dialogo con la montagna”: una forma di consapevolezza attiva, in cui l’essere umano non combatte l’ambiente, ma vi si adatta attraverso l’ascolto.

Una sfida tra scienza e simbolo

La salita, che sarà documentata passo dopo passo, rientra in un progetto dedicato allo studio dell’adattamento umano estremo, con particolare attenzione ai meccanismi di regolazione termica, alla percezione del dolore e al ruolo della mente nel controllo delle risposte fisiologiche. Ma oltre ai dati scientifici, l’impresa porta con sé una forte valenza simbolica: in un’epoca dominata dal comfort e dalla distanza dagli elementi naturali, camminare scalzi su un vulcano attivo rappresenta un ritorno radicale all’essenza. Lombardo lo definisce “un viaggio dentro la natura e dentro sé stessi”. Un atto di ricerca e riconnessione, in cui il corpo diventa strumento di conoscenza scientifica e medium di consapevolezza ancestrale.

Dove finisce l’uomo, dove comincia la natura

L’impresa sull’Etna si colloca in una prospettiva più ampia: quella che indaga la biologia dell’adattamento e la capacità del corpo umano di interagire con ambienti estremi senza mediazioni tecnologiche.

Esperimenti di questo tipo – condotti in modo controllato e documentato – aprono scenari di studio che spaziano dalla fisiologia dello stress alla psicologia dell’endurance, fino all’etica del rapporto uomo-ambiente.

In definitiva, la sfida di Claudio Lombardo non è solo un gesto atletico, ma un esperimento vivente sul significato di essere umani in un mondo che ha dimenticato il contatto diretto con la Terra. Sul crinale tra ghiaccio e fuoco, tra scienza e simbolo, l’Etna diventa il punto d’incontro tra biologia, mente e natura primordiale.