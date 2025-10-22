Click day auto elettriche, boom di voucher richiesti in 6 ore: risorse quasi esaurite

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

A sei ore dall’avvio del ‘click day’ sugli incentivi per l’acquisto di vetture elettriche, sono stati generati voucher per un plafond complessivo di oltre 481 milioni di euro, saturando quasi il totale delle risorse disponibili. Sono 45mila i voucher richiesti da persone fisiche e microimprese, superando ampiamente il target previsto dalla misura Pnrr. La misura, a valere su risorse Pnrr, è gestita dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Sogei quale partner tecnico operativo.

