Clima, esperti avvertono: entro il 2050 il riscaldamento supererà i 2°C, “Regno Unito impreparato”

Il Regno Unito deve prepararsi a convivere con un aumento delle temperature di almeno 2°C entro il 2050, secondo un allarme lanciato dal Comitato sui Cambiamenti Climatici (CCC), organismo consultivo indipendente del governo britannico. In una lettera ufficiale diffusa oggi, il CCC avverte che il Paese non è pronto ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico già in atto, e che è necessario pianificare interventi urgenti e coordinati per adattarsi a uno scenario di riscaldamento accelerato. Gli esperti prevedono ondate di calore più frequenti e prolungate, siccità raddoppiate rispetto al periodo 1981-2010 e un aumento del 40% della portata di alcuni fiumi, con conseguenti inondazioni più gravi. Anche nello scenario “moderato” di +2°C, il livello del mare potrebbe salire di 15-25 centimetri, minacciando le principali città costiere del Paese.

Il Comitato sottolinea la necessità di rafforzare le infrastrutture essenziali, migliorare la gestione delle risorse idriche e fissare obiettivi di adattamento quinquennali. L’appello arriva dopo un’estate da record: secondo il Met Office, tra giugno e agosto 2025 la temperatura media è stata di 16,1°C, ben 1,5°C sopra la media storica. Le 5 estati più calde mai registrate nel Regno Unito si sono tutte verificate dopo il 2000.