Clima estremo e invasioni indesiderate: la nuova realtà di Singapore

La reputazione di Singapore come città impeccabile, verde e pulita sta vacillando sotto la pressione di un fenomeno sempre più evidente: la comparsa massiccia di insetti e roditori in ambienti interni un tempo perfettamente controllati. Dall’aeroporto di Changi all’Apple Store di Marina Bay Sands, piante malate e infestazioni hanno costretto alla sostituzione di intere aree verdi. Secondo gli esperti, a causare queste migrazioni è l’aumento delle temperature, che spinge gli animali in cerca di refrigerio all’interno degli edifici climatizzati. Lo stress termico colpisce anche la vegetazione ornamentale, già di per sé fragile, e ne aumenta la vulnerabilità ad attacchi esterni.

Una città che si surriscalda mentre le foreste spariscono

Singapore si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale, complice la perdita progressiva delle aree forestali e la predominanza di cemento e vetro che intrappolano il calore. Sebbene oltre il 40% della superficie urbana sia coperto da vegetazione, solo una minima parte è costituita da foresta primaria. Gran parte delle foreste secondarie, più estese ma prive di tutela ufficiale, è minacciata dallo sviluppo urbano. La mancanza di spazi naturali riduce la capacità di raffreddamento del territorio e favorisce l’espansione delle specie infestanti, come dimostra il forte aumento delle tane di ratti rilevate nel 2025. Il cambiamento climatico, dunque, non è un problema astratto, ma una realtà concreta che modifica l’equilibrio ecologico dell’isola.

Il business della disinfestazione e i rischi per la biodiversità

La crescente presenza di parassiti ha dato impulso a un fiorente mercato della disinfestazione, con centinaia di aziende operative su tutto il territorio. Tuttavia, il ricorso diffuso a pesticidi e sostanze chimiche solleva dubbi sull’impatto ambientale a lungo termine. Ecologisti e studiosi denunciano la perdita graduale di insetti essenziali come api e farfalle, spesso vittime collaterali delle strategie anti-zanzara o delle pratiche aggressive di disinfestazione. Anche alternative più moderne, come il rilascio di zanzare maschio infette con il batterio Wolbachia, suscitano preoccupazioni per i possibili effetti a catena sulla biodiversità locale. Il modello d’intervento “veloce e letale” potrebbe quindi risolvere un problema immediato, ma crearne di nuovi e più gravi in futuro.

Benessere animale e lacune nella gestione della fauna urbana

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge la gestione inadeguata della fauna selvatica urbana. L’aumento dei ratti ha attirato predatori naturali come i pitoni, ma molte aziende di disinfestazione non hanno le competenze necessarie per intervenire in modo etico e sicuro. Episodi di crudeltà sugli animali, documentati anche dai media, hanno sollevato indignazione pubblica. Le trappole adesive, ancora ampiamente utilizzate nonostante le linee guida restrittive introdotte nel 2025, rappresentano un’altra criticità: migliaia di animali, inclusi esemplari protetti come uccelli, civette e serpenti, restano intrappolati ogni anno. Il contrasto tra l’immagine di Singapore come “città nella natura” e la realtà di interventi invasivi e poco sostenibili evidenzia la necessità urgente di politiche ambientali più equilibrate e orientate alla coesistenza.