Clima, fonti europee: “cambio paradigma, ora revisione dell’Ets 2”

Le conclusioni del vertice dei leader Ue riguardanti il clima segneranno “un cambiamento di mentalità. Stiamo parlando di un approccio pragmatico. Nessuno mette in discussione la necessità di combattere il cambiamento climatico, ma la metodologia o il modo per raggiungere l’obiettivo stanno cambiando e sono già cambiati“. Lo affermano fonti diplomatiche europee in vista del summit, che parlano in merito di “un grande campanello d’allarme”.

“Per la prima volta in assoluto – evidenziano le fonti – nelle conclusioni si farà riferimento all’Ets 2“, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, chiedendo in sostanza una “revisione del quadro di attuazione dell’Ets 2 in tutti gli aspetti rilevanti”. Un tema “controverso” su cui permangono divisioni tra gli Stati, osserva la fonte. “Se vogliamo che l’Ets sopravviva, è necessaria una revisione solida e approfondita – spiegano ancora – si tratta di un aspetto che potenzialmente colpirà cittadini e famiglie ed è esattamente ciò che vorremmo evitare”.