Clima, Gava: con Youth4Climate, Italia accanto ai giovani protagonisti

“I giovani non sono solo il futuro, ma i partner di oggi“. Lo ha detto il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, partecipando a Brasilia all’evento Youth4Climate, promosso da MASE e Undp in collaborazione con la presidenza della COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Gava ha premiato 50 nuovi progetti innovativi in diversi ambiti della sostenibilità, guidati da giovani di oltre 30 Paesi, che riceveranno un contributo finanziario per la loro attuazione, a conferma dell’impegno concreto dell’Italia a sostegno dell’azione climatica globale.