Clima, il 4 novembre riunione del Consiglio Ambiente Ue per approvare i target in vista della COP30

Il Consiglio Ambiente Ue si riunirà il 4 novembre in via straordinaria per approvare gli obiettivi climatici in vista della COP30, la 30esima Conferenza globale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Belem, in Brasile, in caso di esito positivo della discussione a livello di leader Ue che si terrà al vertice del 23 ottobre. “La presidenza danese conferma che gli Stati membri sono stati informati che il 4 novembre si terrà un Consiglio Envi supplementare al fine di prepararsi per la sessione di alto livello della COP30 che avrà inizio il 6 novembre”, fa sapere la presidenza danese. “Anche il clima è all’ordine del giorno del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio sarà preparata solo dopo il vertice. Per questo motivo, i punti all’ordine del giorno saranno per il momento punti possibili“, si aggiunge.