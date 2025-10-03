Clima, il Kenya annuncia una giornata storica: 100 milioni di alberi piantati in appena 24 ore!

Il governo del Kenya ha annunciato che in un solo giorno, il prossimo 10 ottobre, pianterà 100 milioni di alberi. Lo hanno dichiarato i ministeri dell’Ambiente e delle Foreste, in occasione della festività dedicata all’ambiente (Mazingira Day). Di questi, almeno 71 milioni saranno alberi da frutto che verranno piantati nelle scuole nazionali, circa 2 mila per ogni istituto, come riporta Citizen Digital. L’iniziativa rientra nell’ambizioso progetto dell’attuale governo di piantare 15 miliardi di alberi nel Paese entro il 2032.

Il presidente keniano prende le distanze da Donald Trump

Recentemente, in un’intervista su France 24 successiva al discorso di Donald Trump all’Onu in cui aveva definito il cambiamento climatico “una grande truffa” il presidente keniano William Ruto ne ha preso le distanze. “Non credo che nessuno, per quanto influente, potente o grande, possa cambiare i fatti. Non è possibile invertire le tendenze in atto“, ha detto Ruto, ribadendo l’impegno del suo Paese nel fronteggiare le crisi ambientali e promuovere iniziative di conservazione. L’obbiettivo è ridurre le emissioni di gas serra e ripristinare oltre 5 milioni di ettari di terreno deforestato in Kenya.