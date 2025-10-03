Clima, la Net-Zero Banking Alliance chiude dopo l’esodo di massa dei membri

La Net-Zero Banking Alliance cesserà le operazioni dopo il voto per lo scioglimento del gruppo, che aveva già perso molti dei suoi membri a seguito delle accuse di alcuni legislatori statunitensi secondo cui l’adesione violava le normative antitrust. L’alleanza, istituita nel 2021, era il principale organismo del settore bancario a guidare l’impegno globale del settore per ridurre le emissioni di carbonio. Ad agosto, dopo l’abbandono di molte grandi banche, è stata proposta una revisione per creare una “iniziativa quadro”, piuttosto che un’organizzazione basata sull’adesione.

“A seguito di questa decisione (il voto), la NZBA cesserà immediatamente le operazioni“, ha dichiarato un portavoce del gruppo. Le risorse dell’alleanza, sviluppate nel corso di diversi anni, resteranno accessibili alle banche che cercano indicazioni su come definire obiettivi di decarbonizzazione. “Le Linee guida per la definizione degli obiettivi climatici per le banche e le risorse di supporto per l’implementazione rappresentano il quadro bancario globale più utilizzato, specificamente incentrato sulla definizione di obiettivi di decarbonizzazione, e resteranno accessibili al pubblico“, ha spiegato il portavoce.

“È profondamente deludente vedere le più grandi banche del mondo votare per abbandonare la responsabilità relativa ai loro impegni per prevenire i peggiori effetti del riscaldamento globale“, ha dichiarato Jeanne Martin, co-direttrice del Corporate Engagement dell’organizzazione no-profit ShareAction. Martin ha affermato che i banchieri senior devono usare la loro influenza per elevare gli standard di responsabilità in materia di clima, se si vuole avere una possibilità di realizzare la transizione verso l’energia pulita.

La decisione segue un’iniziativa simile intrapresa da un gruppo per il clima nel settore assicurativo nel 2024. Un’altra organizzazione per il settore della gestione patrimoniale incentrata sul clima sta valutando i suoi prossimi passi, dopo aver subito pressioni politiche simili.