Clima, le tempeste stanno cambiando: dovrebbe cambiare anche la scala degli uragani?

Mentre il cambiamento climatico continua a rimodellare l’intensità e il comportamento degli uragani, meteorologi e ricercatori stanno valutando se la scala Saffir-Simpson per i venti degli uragani, un sistema di classificazione vecchio di decenni, comunichi ancora adeguatamente l’intera portata dei pericoli degli uragani. Sebbene la scala rimanga uno strumento ampiamente riconosciuto, esperti come Zachary Handlos, direttore di Scienze Atmosferiche e Oceaniche presso il Georgia Tech, suggeriscono che un sistema complementare potrebbe migliorare la comprensione pubblica dei rischi più ampi che gli uragani comportano.

Sviluppata nel 1969 dall’ingegnere civile ed ex studente del Georgia Tech, Herbert Saffir, e dal meteorologo Robert Simpson, la scala classifica gli uragani esclusivamente in base alla velocità del vento sostenuto, dalla Categoria 1 alla Categoria 5. È da tempo lo strumento principale per descrivere l’intensità degli uragani nelle previsioni e nella copertura mediatica.

“Per chiunque segua la copertura mediatica degli uragani in TV, sui social media, su internet o in qualsiasi altra forma, la scala Saffir-Simpson è il modo in cui gli uragani vengono descritti e classificati”, ha affermato Handlos.

Verso un quadro di pericolosità più completo

Handlos ha osservato che, sebbene la scala sia ampiamente riconosciuta, non tiene conto di altri pericoli importanti come gli innalzamenti di marea, le inondazioni nell’entroterra, i tornado e le dimensioni delle tempeste. “Le velocità massime del vento sono certamente una minaccia se ci si trova sulla traiettoria di un uragano”, ha affermato, “ma anche diversi altri pericoli sono problematici”.

Una nuova scala complementare alla scala Saffir-Simpson potrebbe essere utile. Dovrebbe fornire informazioni accurate su tutti gli aspetti di un evento uragano, continuando al contempo a registrare i dati della scala Saffir-Simpson per il confronto con gli eventi passati.

Qualsiasi sforzo per rivedere o integrare la scala richiederebbe un’ampia collaborazione tra i settori. Handlos ha sottolineato che il contributo di agenzie governative, responsabili delle emergenze, ricercatori accademici e industria privata sarebbe essenziale e che l’adozione formale di qualsiasi nuovo sistema richiederebbe probabilmente il coordinamento con la National Oceanic and Atmospheric Administration e il National Hurricane Center.

Ha aggiunto: “se esiste un modo per aggiornare questa scala o idearne una nuova che tenga conto di tutti i tipi di pericoli di uragani e sia comprensibile al grande pubblico, questo potrebbe essere utile in futuro”.

Progressi nelle previsioni e sfide comunicative

Il cambiamento climatico non sta attualmente alterando il modo in cui viene misurata la forza degli uragani, ma sta cambiando le condizioni in cui si formano. Handlos ha affermato che, con l’aumento della temperatura media globale osservato negli ultimi decenni, gli scienziati prevedono anche un continuo aumento della temperatura superficiale del mare. Ciò comporterebbe un ulteriore trasferimento di energia termica dalla superficie dell’oceano all’atmosfera, alimentando ulteriormente gli uragani. Ciò offre anche il potenziale per lo sviluppo di uragani più verso i poli in entrambi gli emisferi.

Ha anche sottolineato i cambiamenti nell’umidità atmosferica. Con l’aumento della temperatura dell’aria, si prevede un aumento della capacità dell’atmosfera di trattenere il vapore acqueo. Una possibile conseguenza di ciò è che qualsiasi precipitazione associata agli uragani potrebbe essere associata a un aumento dei tassi di pioggia e delle precipitazioni totali, il che potrebbe intensificare le inondazioni nell’entroterra.

I progressi nella tecnologia di previsione stanno aiutando i meteorologi a migliorare il modo in cui i pericoli degli uragani vengono previsti e comunicati. Secondo Handlos, l’integrazione dei tradizionali modelli numerici di previsione meteorologica con tecniche di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, insieme a dati provenienti da radar, satelliti, palloni meteorologici e aerei, ha migliorato significativamente l’accuratezza delle previsioni degli uragani negli ultimi due decenni.

Tuttavia, Handlos ha avvertito che raggiungere efficacemente il pubblico rimane una sfida persistente. “Nonostante i ripetuti avvertimenti e la diffusione di messaggi, spesso sentiamo storie di persone che scelgono di non evacuare, perché hanno superato le tempeste precedenti senza problemi“, ha affermato. “Nell’attuale contesto di social media ininterrotti, notifiche costanti e sovraccarico di informazioni, le persone possono avere difficoltà a identificare quali messaggi siano più importanti e affidabili”.