Clima, l’OMM sollecita azioni per colmare le lacune nei sistemi di allerta precoce

Il numero di Paesi dotati di servizi di allerta precoce salvavita è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni, ma permangono enormi lacune e milioni di persone non sono protette da condizioni meteorologiche pericolose, con un impatto crescente sulle risorse economiche e sulle infrastrutture vitali. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha pertanto convocato un Congresso straordinario dei suoi 193 membri per accelerare ed espandere l’iniziativa globale “Early Warnings For All“, lanciata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres nel 2022 e che punta a una copertura universale entro la fine del 2027.

Un evento a livello ministeriale oggi apre il Congresso straordinario di quattro giorni, che celebrerà anche il 75° anniversario dell’OMM come agenzia specializzata delle Nazioni Unite per il meteo, il clima e l’acqua. “Settantacinque anni fa, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale è nata dalla consapevolezza che il meteo, l’acqua e il clima non conoscono confini nazionali. La collaborazione globale su osservazioni e previsioni è indispensabile perché nessun Paese può farcela da solo“, ha affermato la Segretaria Generale dell’OMM, Celeste Saulo. “La storia dell’OMM è fatta di solidarietà, cooperazione, condivisione di dati, innovazione e fiducia. Non può esserci sviluppo resiliente, sicurezza alimentare, pianificazione delle infrastrutture e riduzione del rischio di catastrofi senza i servizi, la scienza e le infrastrutture che forniamo collettivamente“, ha affermato. “Il nostro slogan “Scienza per l’Azione” riassume l’immenso contributo dell’OMM al benessere economico e sociale globale. Questa stessa convinzione ispira l’iniziativa “Early Warnings For All”. “È la scienza per l’azione e la scienza IN azione“, ha affermato.

Early Warnings For All

L’iniziativa Early Warnings For All è promossa dall’OMM, dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNDRR), dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). Copre l’intera catena del valore: osservazioni e previsioni; conoscenza del rischio di catastrofi; diffusione e comunicazione delle allerte; preparazione e risposta.

Ora abbraccia numerosi partner: agenzie delle Nazioni Unite, banche di sviluppo, organizzazioni umanitarie, mondo accademico e aziende private, dai produttori di apparecchiature meteorologiche al settore IT. L’obiettivo iniziale di 30 Paesi considerati maggiormente a rischio è stato ampliato. La titolarità nazionale rimane al centro dell’iniziativa, con i governi al posto di comando.

“Early Warnings For All ora è più di una semplice iniziativa. È un marchio di solidarietà globale”, ha affermato Celeste Saulo. “Insieme stiamo salvando vite umane, definendo le politiche e rafforzando la resilienza“, ha aggiunto.

La necessità è fondamentale. Negli ultimi 50 anni, i rischi legati al meteo, all’acqua e al clima hanno causato oltre 2 milioni di vittime, il 90% dei quali nei Paesi in via di sviluppo. I costi e gli impatti economici stanno aumentando vertiginosamente con l’inasprimento delle condizioni meteorologiche.

Sono stati compiuti enormi progressi. Nel 2024, 108 Paesi dichiarano di disporre di una certa capacità di sistemi di allerta precoce multirischio, più del doppio rispetto ai 52 Paesi del 2015, e questa percentuale è ulteriormente aumentata nel 2025. Molti Paesi hanno elaborato roadmap nazionali, che riuniscono tutti i settori del governo e della società, e stanno implementando programmi sul campo che fanno davvero la differenza nel salvare vite umane.

Tuttavia, permangono grandi lacune. La mortalità per calamità naturali è sei volte superiore e il numero di persone colpite è quattro volte superiore nei Paesi con sistemi di allerta precoce multirischio limitati.

Monitoraggio dei rischi e Previsioni

Un nuovo rapporto sarà presentato al Congresso Straordinario, “Early Warnings for All in Focus: Hazard Monitoring and Forecasting”. Il rapporto traccia i progressi globali e le lacune nel rilevamento, monitoraggio, previsione e allerta lungo la catena del valore idrometeorologico, inclusi pericoli come tempeste tropicali, inondazioni, tempeste di sabbia e polvere e caldo estremo.

I numeri evidenziano i progressi collettivi, ma anche l’entità del compito che ci attende:

Sessantadue valutazioni della catena del valore idrometeorologico hanno rivelato che metà dei Paesi possiede solo una capacità di base; e il 16% ha una capacità inferiore a quella di base. La situazione è peggiore nei contesti fragili, colpiti da conflitti e violenza.

La conformità ai requisiti del Global Basic Observing Network (GBON) rimane bassa, in particolare nei Paesi Meno Sviluppati e nei Piccoli Stati Insulari in Via di Sviluppo. Tuttavia, un numero maggiore di stazioni conformi sta entrando in funzione, le reti sono sempre più automatizzate e la frequenza delle segnalazioni sta migliorando.

Il numero di stazioni di superficie che condividono dati tramite il Sistema Informativo dell’OMM (WIS) è cresciuto di circa un quinto dal 2019, mentre le osservazioni giornaliere e i report giornalieri per stazione sono aumentati di circa il 60%. Ciò si traduce in una riduzione dei falsi allarmi e tempi di allerta precoce più lunghi.

Il lancio di WIS2 nel 2025 rappresenta una svolta epocale nello scambio globale di dati, poiché elimina la necessità di costose attrezzature specializzate, consentendo anche ai più piccoli Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali (NMHS) di partecipare pienamente. Rappresenta un modello di cooperazione internazionale, gestito congiuntamente da centri avanzati di 11 membri.

Le capacità satellitari si stanno espandendo, ma permangono delle lacune. Sebbene il 56% dei membri utilizzi i dati satellitari per almeno un rischio, solo il 20% lo fa per tutti i rischi prioritari. Le partnership regionali stanno iniziando a colmare queste lacune combinando hardware, formazione e rafforzamento delle capacità istituzionali, adattandosi alle esigenze regionali. La rete globale del Sistema Integrato di Elaborazione e Previsione (WIPPS) dell’OMM, composta da oltre 150 centri designati, garantisce che tutti i NMHS possano accedere a prodotti previsionali all’avanguardia, indipendentemente dalla propria capacità di modellazione. Il 76% dei membri utilizza i prodotti WIPP, colmando le lacune di capacità per coloro che non dispongono di sistemi propri.

Il Severe Weather Forecasting Programme (SWFP) continua a crescere. A partire dal 2025, fornisce supporto operativo a 85 membri in nove sottoregioni.

L’innovazione digitale e l’uso dell’Intelligenza Artificiale hanno un enorme potenziale per aiutare i Paesi in via di sviluppo privi di supercomputer a progredire verso capacità più avanzate. Tuttavia, il divario digitale rimane ampio.

Il rapporto presenta casi di studio significativi di Paesi che hanno compiuto grandi progressi, anche attraverso il supporto ai progetti dell’OMM ed esempi di cooperazione Sud-Sud.

“Il successo di Early Warnings for All non si misura in rapporti o risoluzioni, ma in vite salvate e mezzi di sussistenza protetti. Questo rapporto è sia una testimonianza dei progressi compiuti che un invito all’azione”, scrive Celeste Saulo nella prefazione. “Dimostra che la solidarietà globale, guidata dalla scienza e alimentata dalle partnership, può generare un cambiamento trasformativo. Guardando al 2027, raddoppiamo i nostri sforzi per garantire che nessuno, indipendentemente da dove viva, rimanga senza protezione”.