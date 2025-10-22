Clima, Meloni: “gli obiettivi UE non devono compromettere l’economia”

“Il Consiglio UE si occuperà di un’altra questione determinante, ovvero la nostra proposta di emendamento alla proposta europea per il Clima. Occorre fissare un nuovo obiettivo intermedio realizzabile al 2040 di riduzione delle emissioni come tappa europea del già previsto 100 per cento al 2050“: è quanto ha affermato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. “L’Italia non potrà sostenere la proposta della Commissione di revisione della politica sul Clima se non sarà sostanziata da un vero cambio di approccio“.

Un obiettivo intermedio sulla riduzione delle emissioni inquinati al 2040 richiede “strumenti che consentano di raggiungere l’obiettivo senza compromettere l’economia europea. I concorrenti fanno salti di gioia di fronte alle follie che continuiamo ad imporci“, ha evidenziato il premier.