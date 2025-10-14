Clima, più dichiarazioni di intenti che impegni concreti alla pre-COP30: il bilancio dei vertici

Gli incontri della presidenza brasiliana della COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con i rappresentanti di oltre 60 delegazioni governative, organizzazioni multilaterali ed enti della società civile riprendono martedì a Brasilia, nell’ambito della Pre-COP. Il primo giorno di colloqui è stato caratterizzato da scarsi progressi su temi chiave, come il finanziamento e gli obiettivi climatici, secondo quanto ammesso dalle autorità. Il direttore esecutivo della COP30, Ana Toni, ha affermato che i colloqui sono ancora agli “inizi” ed è troppo presto per parlare di successo o fallimento nella ricerca di un consenso sugli impegni che dovranno essere firmati all’incontro di Belém, tra meno di un mese.

Tuttavia, la responsabile dell’evento concorda con il Presidente della COP30, André Corrêa do Lago, nel valutare che nel primo giorno della Pre-COP ci sono state più dichiarazioni di intenti che impegni concreti. In questo contesto, la presidenza della COP dovrebbe avviare una serie di colloqui bilaterali, compreso un possibile dialogo con il Commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, secondo quanto riportato dal quotidiano O Estado de S. Paulo. I negoziati non termineranno mercoledì, con la chiusura della Pre-COP, e, in una corsa contro il tempo, dovrebbero proseguire fino a pochi giorni prima dell’inizio del vertice di Belém.

Ieri, il Ministro delle Finanze, Fernando Haddad (PT), ha difeso nuove forme di finanziamento, come il Fondo Foreste tropicali per sempre, che sarà presentato nei prossimi giorni alla Banca Mondiale e, successivamente, durante la COP30 a Belém.