Clima, ricercatore Muse: “con il ritiro dei ghiacciai, biodiversità in trappola”

“Stiamo documentando come gli ambienti glaciali stiano cambiando sempre più rapidamente a causa del riscaldamento globale. Ogni anno la ‘casa’ di molti organismi si restringe, costringendoli a spostarsi verso l’alto, ma le montagne sono un cono che si assottiglia fino a scomparire, creando una vera e propria trappola sommitale. Non possono più migrare e stiamo già assistendo a estinzioni locali. Questo processo influenza gli ecosistemi e porterà a montagne sempre più verdi“. Lo ha detto Mauro Gobbi, ricercatore dell’ambito clima ed ecologia del Muse di Trento che da oltre 20 anni studia la biodiversità glaciale, intervenendo a ‘L’energia per performare alle alte quote’, panel del Wired Next Fest in corso a Rovereto.