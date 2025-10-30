Clima, riscaldamento record nell’Artico: ottobre 2025 tra i mesi più caldi mai rilevati

L’Artico continua a lanciare segnali inequivocabili. Le più recenti rianalisi e proiezioni dei principali centri meteorologici indicano che ottobre 2025 si conferma tra i mesi autunnali più anomali mai osservati sulle alte latitudini. Le temperature medie a 2 metri hanno mostrato scarti nettamente positivi rispetto alla climatologia 1981–2010, con anomalie oltre +4°C su vaste porzioni dell’Oceano Artico. Valori eccezionali si sono concentrati tra il bacino centrale e le Svalbard, dove le anomalie hanno superato i +3,5/+4°C. Anche il settore artico canadese e le aree insulari circostanti hanno registrato temperature persistentemente superiori alla norma. Il segnale è risultato chiaro e diffuso, confermato da dataset indipendenti e consolidato con medie mobili a 5 giorni, utili a ridurre la variabilità di breve termine.

Non tutto il bacino polare ha sperimentato un surplus: una fascia circoscritta dell’estremo Nord-Est della Russia ha registrato scarti leggermente negativi (circa −1°C). La Groenlandia ha mostrato deviazioni contenute, probabilmente legate a inversioni termiche locali e a una configurazione barica favorevole alla dispersione del calore negli strati bassi.

La regia atmosferica: perché l’Artico si è scaldato così tanto

La configurazione sinottica di ottobre ha favorito ripetuti afflussi di aria mite dall’Atlantico e dal Pacifico, convogliati verso il cuore del bacino polare. Questo assetto ha innescato un marcato effetto warm Arctic: oceani più caldi, minore copertura di ghiaccio marino, atmosfera più carica di vapore acqueo. Tutti fattori che amplificano la risposta termica e favoriscono la persistenza delle anomalie positive, soprattutto sulle superfici marine e insulari.

Impatti e implicazioni a scala emisferica

Per la comunità scientifica, il dato non è un episodio isolato ma l’ennesima conferma di una tendenza ormai consolidata: l’Artico si sta scaldando a un ritmo fino a quattro volte superiore rispetto alla media globale. Le ricadute potenziali riguardano anche le medie latitudini europee, Italia compresa, con un jet stream più ondulato, stagioni più estreme e un clima meno prevedibile su scala stagionale.

Nel quadro delle serie storiche, ottobre 2025 diventa un nuovo punto di riferimento: un mese che fotografa un Artico sempre più vulnerabile e che apre interrogativi cruciali sul futuro delle dinamiche atmosferiche emisferiche e sugli impatti per il nostro clima nei prossimi anni.

In sintesi