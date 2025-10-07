Clima, “senza precedenti ma non inaspettata”: studio analizza l’ondata di calore record nei mari del Nord Europa del 2023

L’ondata di calore di giugno 2023 nei mari del Nord Europa è stata “senza precedenti ma non inaspettata“, secondo una nuova ricerca. Durante l’ondata di calore, le temperature nei mari poco profondi intorno al Regno Unito (inclusi il Mare del Nord e il Mar Celtico) hanno raggiunto 2,9°C in più rispetto alla media di giugno per 16 giorni. Sebbene senza precedenti dall’inizio delle osservazioni, lo studio avverte che il rapido cambiamento climatico significa che ora c’è circa il 10% di probabilità che un’ondata di calore marina di questa portata si verifichi ogni anno.

L’ondata di calore marina di giugno 2023 ha interrotto significativamente le fioriture di fitoplancton. Sebbene il suo impatto completo sugli ecosistemi marini debba ancora essere valutato, tali ondate di calore possono stressare le specie marine e aumentare le concentrazioni di batteri nocivi per l’uomo.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, è stato condotto dall’Università di Exeter, dal Met Office e dal Cefas.

“I nostri risultati dimostrano che le ondate di calore marine rappresentano un problema attuale, non solo un rischio derivante dai futuri cambiamenti climatici”, ha affermato il Dott. Jamie Atkins, che ha guidato lo studio durante il suo dottorato di ricerca a Exeter e ora è all’Università di Utrecht. “La natura senza precedenti dell’evento del giugno 2023 ha posto saldamente le ondate di calore marine europee nella coscienza pubblica. Tuttavia, il nostro studio dimostra che, nel clima attuale, tali eventi non dovrebbero essere inaspettati”.

Il coautore, il Professor Adam Scaife, dell’Università di Exeter e responsabile delle previsioni a lungo termine presso il Met Office, ha dichiarato: “questo è un altro esempio di come il costante riscaldamento climatico stia portando a un aumento esponenziale del verificarsi di eventi estremi“.

Lo studio

Lo studio ha utilizzato un gran numero di simulazioni di modelli climatici per valutare la probabilità di ondate di calore al livello di giugno 2023 o superiore.

Si è concentrato su due località. Nel Mar Celtico, al largo della costa meridionale dell’Irlanda, la probabilità annuale di un’ondata di calore di questo tipo è aumentata dal 3,8% del 1993 al 13,8% attuale. E nel Mare del Nord centrale, la probabilità è aumentata dallo 0,7% del 1993 al 9,8% attuale.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che l’ondata di calore marina del giugno 2023 ha contribuito anche a temperature record e aumento delle precipitazioni sulle Isole Britanniche.

Spiegando questo, il Dott. Atkins ha affermato: “I mari più caldi forniscono una fonte di calore al largo della costa, contribuendo a temperature più elevate sulla terraferma. Inoltre, l’aria più calda trasporta più umidità e, quando questa si raffredda, porta a un aumento delle precipitazioni”.

Il team afferma che sono ora necessarie ulteriori ricerche per studiare gli impatti delle ondate di calore marine nei mari della piattaforma continentale nordoccidentale europea.