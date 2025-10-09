Clima, Ue: nuove linee guida sull’attuazione del Fondo sociale e sull’adempimento dei Piani

La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per aiutare gli Stati membri dell’Unione europea ad attuare efficacemente il Fondo sociale per il Clima (Fsc) e a completare i loro Piani sociali per il Clima (Psc). “A partire dal 2026 e con una mobilitazione di oltre 86 miliardi di euro, il Fondo sociale per il Clima è stato creato per garantire che la transizione verso un’economia più verde sia equa e non lasci indietro nessuno, e per sostenere le famiglie vulnerabili e le piccole imprese nei loro sforzi per passare a energie e trasporti più puliti. Utilizzerà i proventi del nuovo sistema di scambio di quote di emissione per la combustione di carburante negli edifici, nel trasporto su strada e in altri settori (Ets2) per aiutare le persone vulnerabili, le piccole imprese e gli utenti dei trasporti a far fronte ai costi della transizione pulita, in particolare nei settori dell’edilizia e dei trasporti”, spiega la Commissione Ue.

Il documento di orientamento odierno si basa sulle precedenti linee guida e sull’assistenza tecnica della Commissione agli Stati membri, definendo una serie di principi per l’attuazione del Fondo sociale per il Clima. Fornisce inoltre consigli pratici per aiutare i Paesi dell’Ue a realizzare i loro Piani Sociali per il Clima (necessari per accedere ai finanziamenti) e ad attuarli efficacemente, in modo che il sostegno raggiunga rapidamente le persone esposte a povertà energetica o di trasporto e che l’equità sociale sia garantita.

Inoltre, “l’integrazione dei Piani per il Clima sociale nei Piani di partenariato nazionali e regionali consentirà investimenti più mirati ed efficaci, consentendo agli Stati membri e alle regioni di superare le proprie sfide specifiche. Questo nuovo quadro semplificherà inoltre l’utilizzo dei fondi Ue, con un’attuazione più efficiente e una maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi del Fondo”, aggiunge la Commissione.

Per ricevere i fondi nell’ambito del Fondo sociale per il Clima, gli Stati membri devono recepire la nuova normativa Ets2, già in vigore, nel diritto nazionale. Devono presentare alla Commissione i propri piani sociali per il Clima per l’approvazione, che definiscano le misure e gli investimenti nazionali a sostegno delle persone più vulnerabili. Una volta presentato formalmente un piano, la Commissione ha fino a cinque mesi di tempo per completare la valutazione. I piani adottati saranno annunciati dalla Commissione.

Gli Stati membri potranno presentare la loro prima richiesta di pagamento alla Commissione a partire dal 31 luglio 2026, a condizione che abbiano attuato i piani approvati e che siano stati raggiunti i traguardi e gli obiettivi concordati.