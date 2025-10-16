Clima, verso la COP30: il Brasile presenta il piano dei Ministri delle finanze per 1,3 trilioni di dollari di finanziamenti annuali

Mercoledì 15 ottobre, un gruppo di 35 Ministri delle finanze ha presentato proposte per aumentare i finanziamenti per il clima a 1,3 trilioni di dollari all’anno, una richiesta chiave dei Paesi in via di sviluppo in vista dei colloqui della COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che quest’anno si terrà in Brasile. Nel rapporto, primo nel suo genere, il Circolo dei Ministri delle finanze, guidato dal Brasile, propone modifiche ad aree finanziarie come i rating del credito, i tassi di assicurazione e le priorità di prestito delle banche di sviluppo. Il documento di 111 pagine vuole essere una guida per governi e istituzioni finanziarie per aumentare le somme disponibili per affrontare il cambiamento climatico.

“Ogni anno di ritardo nell’azione per il clima aumenta sia gli investimenti necessari che i rischi affrontati“, hanno affermato i Ministri in una dichiarazione. Ma spetta a ciascun paese decidere se – e come – utilizzarlo.

Intervenendo a margine delle riunioni della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale a Washington, la Segretaria per gli Affari Internazionali del Ministero delle Finanze brasiliano, Tatiana Rosito, ha affermato che il rapporto sottolinea l’importanza dei Ministri delle finanze nella discussione. “Volevamo davvero integrare le politiche climatiche e macroeconomiche”, ha dichiarato Rosito a Reuters, sottolineando che i Ministri delle finanze fanno anche parte dei consigli di amministrazione delle banche di sviluppo e dei fondi internazionali. “La finanza è solitamente vista come un ostacolo, giusto? La finanza è il principale ostacolo“, ha aggiunto Rosito. “Penso che possiamo contribuire a trovare delle soluzioni“.

Attualmente non è previsto che l’agenda della COP30 includa il rapporto, lanciato dopo l’accordo della COP29 di Baku dello scorso anno. Tale accordo, che impegna le nazioni ricche a 300 miliardi di dollari in finanziamenti annuali per il clima entro il 2035, è stato criticato dai Paesi in via di sviluppo perché ritenuto troppo esiguo, dato che una ricerca delle Nazioni Unite suggerisce che da soli avranno bisogno di almeno quattro volte tale importo.

Il rapporto farà parte della cosiddetta Roadmap Baku-Belem, che includerà capitoli sull’ambiente, sui diritti delle popolazioni indigene e sugli sforzi complessivi per ridurre le emissioni di carbonio.

I dettagli

Il documento dei Ministri delle finanze era molto atteso, mentre le nazioni faticano a valutare l’ambizione dei Paesi ricchi, tra il ritiro degli Stati Uniti e le preoccupazioni dell’UE sulla sicurezza energetica e l’aggressione russa.

I Ministri hanno raccomandato ai Paesi di rafforzare le normative per la gestione del rischio e alle banche di definire politiche di prestito basate sul profilo di rischio di un progetto, piuttosto che su quello di un Paese.

Il rapporto propone inoltre che i mercati del carbonio lavorino attraverso una coalizione per sincronizzare i loro standard e raggiungere un prezzo globale del carbonio.

Tuttavia, il rapporto finale ha indebolito alcune raccomandazioni incluse in una bozza di agosto visionata da Reuters. La richiesta della bozza precedente, secondo cui “dobbiamo vedere i flussi di finanziamenti agevolati esterni per il clima crescere in modo significativo e raggiungere almeno 250 miliardi di dollari all’anno entro il 2035″, è stata eliminata dal documento finale.

Rosito ha dichiarato a Reuters che i Ministri hanno trascorso mesi a consultarsi con i governi e ad adattare le raccomandazioni per garantirne la pertinenza e la fattibilità per tutti.

Molto ancora da fare

La pubblicazione del rapporto a Washington, D.C., ha coinciso con i negoziati pre-COP30 a Brasilia, dove oltre 70 Paesi hanno lavorato per definire l’agenda del vertice di novembre. I delegati hanno concordato di stabilire delle regole per misurare i progressi rispetto agli obiettivi passati, inclusi gli obiettivi per i progetti di “adattamento” volti a prepararsi agli eventi meteorologici estremi e ad altri pericoli legati al clima.

Tuttavia, non si sono trovati d’accordo se la COP30 di quest’anno debba produrre un accordo finale tra tutti i Paesi. Potrebbero invece concentrarsi su accordi più piccoli che non necessitano di consenso.

“Abbiamo fatto progressi verso il consenso“, ha dichiarato ai giornalisti la sera di martedì 14 ottobre il Presidente della COP30, André Correa do Lago. “C’è ancora molto, molto da fare“.

Tra i relatori, tra cui il Ministro dell’Ambiente brasiliano, Marina Silva, è stato ricordato ai Paesi il loro impegno ad abbandonare i combustibili fossili, suscitando alcune proteste da parte dei regimi che dipendono da questi ultimi. Silva ha respinto le obiezioni affermando che lo sforzo per ridurre l’uso dei combustibili fossili e le emissioni “non può essere selettivo. Richiede una serie di decisioni, e tutte devono essere trattate allo stesso modo”.