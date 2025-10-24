Clima, von der Leyen: “manteniamo gli obiettivi ma con flessibilità”

“C’è il chiaro obbligo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Siamo sulla buona strada per raggiungere i target al 2030. Quel che dobbiamo discutere è il traguardo intermedio del 2040. Stiamo attraversando una transizione enorme, e ci vorrà ancora molto tempo per andare avanti, una strada ancora lunga. E quindi è importante essere molto fermi nel mantenere l’obiettivo l’obiettivo del 2040, ma essere flessibili, pragmatici, adattabili“: è quanto ha dichiarato il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “Flessibilità, ovviamente, in forma limitata, per quanto riguarda i crediti internazionali, ma anche la flessibilità che si può raggiungere, ad esempio, riducendo queste emissioni collaborando con diversi settori“, ha aggiunto.