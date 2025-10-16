Clima, von der Leyen: “siamo sulla buona strada per il target al 2030”

“Consentitemi di concentrarmi su 4 aree: primo, raggiungere i nostri obiettivi climatici. Secondo, adattarci agli impatti dei cambiamenti climatici. Terzo, sostenere l’innovazione pulita. Quarto, l’edilizia abitativa. Vorrei iniziare con le nostre ambizioni. L’Europa rimane sulla buona strada. Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2030. E faremo dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050“: è quanto ha dichiarato il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alla Cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025. “Questi obiettivi sono la bussola che ci mantiene sulla rotta. Ma sappiamo che possiamo raggiungerli solo se sosteniamo le persone e le comunità. Ecco perché la trasformazione pulita è al centro del prossimo bilancio a lungo termine dell’UE. La Commissione ha proposto di destinare oltre il 35% a progetti per il clima e la natura. Ed è per questo che vogliamo approfondire la nostra cooperazione con voi. Perché la transizione avviene dove le persone vivono, nelle vostre città e comunità”

“Entro la fine di quest’anno presenteremo una nuova Agenda UE per le Città“, ha proseguito von der Leyen, nel suo intervento al Patto dei sindaci UE per il clima. “Questa proporrà un collegamento diretto tra le vostre iniziative – Contratti per le Città del clima, Piani per l’Energia e l’Adattamento – e i finanziamenti UE. Questo approccio è semplicemente sensato. Definiamo insieme la nostra direzione di marcia. Ma voi ci aiutate a realizzarla, con le modalità che funzionano a casa vostra“.

“Sappiamo che prevenzione e adattamento sono altrettanto importanti. Qui, città e paesi stanno aprendo la strada con soluzioni basate sulla natura. Dai giardini pluviali di Catania alle oasi verdi di Poznan. Insieme abbiamo sviluppato le Missioni Ue sull’Adattamento e sulle Città“, ha evidenziato il presidente della Commissione Europea. “Ora stiamo estendendo questi successi locali in tutto il Continente. E stiamo imparando da voi e dalle vostre buone pratiche. Questo confluisce nel Piano europeo per la resilienza climatica che presenteremo presto. Il nostro obiettivo è aiutare ogni comunità ad accedere ai finanziamenti necessari per adattarsi alle sfide del cambiamento climatico. Sì, le sfide sono enormi, anche vedendo gli ultimi rapporti degli scienziati. Ma lavorando insieme, possiamo smuovere le montagne. E siamo determinati a farlo“.

“In Italia abbiamo creato una rete di città europee in cui le prime auto a guida autonoma potranno circolare. Una coalizione di 16 sindaci italiani ha già espresso il proprio interesse. È entusiasmante. E oltre alle notizie che fanno riflettere, credo che questo porti anche la speranza che esistano soluzioni, che ci sia innovazione che guida nella giusta direzione, che possiamo lavorare con soluzioni basate sulla natura. E c’è davvero il potenziale per superare questa crisi“, ha affermato von der Leyen. “Innovazioni locali come queste stanno plasmando il futuro dell’Europa e vogliamo aiutarvi ad andare ancora oltre. Vogliamo fare insieme a voi, alle vostre città, fondamentalmente avere un’innovazione autonoma, e questo è al centro della nostra missione UE per le città intelligenti e a impatto climatico zero“.