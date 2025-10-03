Cometa Lemmon, l’imperdibile spettacolo celeste di ottobre

Il cielo d’autunno ci regala spesso meraviglie, ma quest’anno c’è un ospite speciale che sta catturando l’attenzione di astronomi e appassionati: la cometa Lemmon (C/2025 A6). Ogni cometa che attraversa il nostro cielo porta con sé una storia millenaria: è un frammento primordiale del Sistema Solare, una sorta di “capsula del tempo” che, avvicinandosi al Sole, si risveglia e libera gas e polveri, disegnando in cielo la sua inconfondibile coda luminosa. Lemmon non fa eccezione. Comparsa all’inizio del 2025 e battezzata come da tradizione con il nome dell’osservatorio che l’ha individuata, si prepara a offrirci un passaggio spettacolare. Da inizio ottobre è infatti visibile dall’emisfero boreale con un buon binocolo e, secondo le previsioni più ottimistiche, potrebbe persino diventare osservabile a occhio nudo in cieli bui.

Cometa Lemmon, una finestra temporale irripetibile

Il momento migliore per ammirarla sarà tra la fine di ottobre e i primi di novembre, quando la cometa raggiungerà due tappe cruciali del suo viaggio:

21 ottobre : il passaggio più vicino alla Terra, occasione in cui la sua luminosità dovrebbe toccare il massimo;

: il passaggio più vicino alla Terra, occasione in cui la sua luminosità dovrebbe toccare il massimo; 8 novembre: il perielio, cioè il punto di minima distanza dal Sole, che alimenterà la sua coda di gas e polveri rendendola ancora più spettacolare.

In questo intervallo, la Cometa Lemmon potrebbe raggiungere una magnitudine compresa tra 4 e 7,5: un valore che la rende perfetta da osservare con un binocolo, ma che in condizioni ideali regalerà una visione diretta, senza strumenti.

Una cometa “in movimento”

A differenza delle stelle, che appaiono fisse nel cielo, le comete si spostano rapidamente di notte in notte. Ecco alcune date chiave per seguirne il cammino:

12 ottobre : sarà visibile bassa a Nord/Ovest, circa 90 minuti dopo il tramonto, nei pressi dell’Orsa Maggiore;

: sarà visibile bassa a Nord/Ovest, circa 90 minuti dopo il tramonto, nei pressi dell’Orsa Maggiore; 16 ottobre : passerà vicino alla brillante stella Cor Caroli , nella costellazione dei Cani da Caccia;

: passerà vicino alla brillante stella , nella costellazione dei Cani da Caccia; 21 ottobre : la notte della massima luminosità;

: la notte della massima luminosità; 5 novembre : la Luna piena, particolarmente luminosa, renderà l’osservazione più difficile;

: la Luna piena, particolarmente luminosa, renderà l’osservazione più difficile; 8 novembre : il perielio, con un picco di attività previsto;

: il perielio, con un picco di attività previsto; fine novembre: la cometa inizierà a sbiadire, tornando visibile soltanto con strumenti ottici.

Come osservare la Cometa Lemmon al meglio

L’emozione di osservare una cometa dipende non solo dalla sua luminosità, ma anche dalla qualità del cielo. Ecco qualche consiglio pratico:

Cercare il buio : allontanarsi almeno 30–50 km dalle luci delle città, dando agli occhi 20 minuti per adattarsi all’oscurità;

: allontanarsi almeno 30–50 km dalle luci delle città, dando agli occhi 20 minuti per adattarsi all’oscurità; Usare un binocolo : un modello 10×50 è ideale per individuare la cometa nel cielo settentrionale;

: un modello 10×50 è ideale per individuare la cometa nel cielo settentrionale; Scegliere le notti giuste: puntare soprattutto al periodo intorno al novilunio del 21 ottobre, evitando le notti dominate dalla Luna piena.

L’imprevedibilità delle comete

Ogni cometa ha il suo carattere. La luminosità di Lemmon dipenderà da quanto materiale volatile rilascerà man mano che si avvicina al Sole. Potrebbe sorprenderci con una coda brillante e facilmente visibile, oppure restare più discreta, un gioiello riservato agli appassionati con binocoli. È proprio questa incertezza a rendere affascinante l’osservazione delle comete: sapere che, quando si alza lo sguardo al cielo, si può assistere a un fenomeno irripetibile, diverso da qualsiasi previsione.