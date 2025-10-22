Completamento delle verifiche e prove di carico sul viadotto Salso: un passo avanti per la sicurezza della A2 | FOTO

A completamento delle verifiche eseguite in conformità alle linee guida sui ponti esistenti emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state portate a termine con esito positivo le prove di carico statiche e dinamiche sul viadotto Salso, tra gli svincoli di Firmo Sibari e Frascineto, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in provincia di Cosenza. Le attività, eseguite fino al livello 4 di analisi, hanno riguardato tutte le componenti strutturali dell’opera e si sono svolte prevalentemente in orario notturno, nonché nei fine settimana, al fine di ridurre al minimo le interferenze con la circolazione veicolare, in particolare con il traffico pesante.

Queste attività rientrano negli interventi di manutenzione programmata che Anas sta attuando lungo l’intera rete di competenza, in un’ottica di pianificazione mirata, prevenzione e gestione efficiente del patrimonio infrastrutturale. A seguito degli esiti delle verifiche e delle prove sperimentali, è stata inoltre avviata la progettazione degli interventi manutentivi programmati sul viadotto, finalizzati al miglioramento e alla conservazione delle condizioni di efficienza e sicurezza dell’opera. Si tratta di un passaggio fondamentale nella strategia aziendale di manutenzione preventiva e programmata, che consente di assicurare i più elevati standard di sicurezza strutturale, affidabilità e continuità del servizio lungo la rete stradale e autostradale nazionale.