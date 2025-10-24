Conclusa la Summer School CODIGER 2025: tre giornate di confronto

Si è conclusa oggi con grande partecipazione la Summer School CODIGER 2025, promossa dalla Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (CODIGER) e dedicata al tema “Governare la Ricerca: dalla semplificazione del 218/16 alla capacità di cambiamento”. Dal 22 al 24 ottobre, nelle prestigiose sedi dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte – INAF e della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, Direttori Generali, rappresentanti istituzionali, accademici ed esperti del settore hanno approfondito le sfide della governance, della performance e dell’innovazione organizzativa nella ricerca pubblica italiana.

Le tre giornate di lavori hanno offerto momenti di confronto di alto livello con la partecipazione di rappresentanti della Funzione Pubblica, del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dell’ANVUR, delle organizzazioni sindacali e del mondo universitario, in un dialogo aperto sul futuro del sistema della ricerca pubblica. Partendo dall’esperienza maturata in questi anni di applicazione del particolare regime di autonomia riconosciuto dal D.Lgs. 218/2016, sono state affrontate le sfide legate alla crescita organizzativa degli Enti di ricerca, con particolare attenzione ai temi del nuovo ordinamento professionale, della performance e della creazione di valore pubblico nella ricerca, della formazione e dell’innovazione organizzativa, della sicurezza dei dati, della sostenibilità energetica ed economica.

“L’evento conferma il ruolo della CODIGER come luogo di collaborazione e innovazione gestionale al servizio della comunità scientifica, nel segno dei valori di uguaglianza, condivisione, integrità e sinergia”, si legge in una nota.

CODIGER

La CODIGER è un’associazione autonoma e senza fini di lucro fondata il 21 settembre 1994 con l’obiettivo di coordinare l’azione degli Enti Pubblici di Ricerca Italiana. L’Associazione si fonda sui valori di uguaglianza, condivisione, innovazione, integrità, trasparenza e sinergia, con l’obiettivo di guidare le scelte specifiche attraverso la collaborazione tra individui e organizzazioni. Promuove studi e ricerche sulla gestione degli Enti Pubblici di Ricerca, affrontando temi come l’interpretazione delle norme legislative e regolamentari, lo sviluppo dell’autonomia, l’organizzazione e la programmazione delle attività, nonché il governo delle risorse economiche e dei flussi finanziari.