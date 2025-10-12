Concluso nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: 26 terremoti a Pozzuoli

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 16:33 del 11/10/2025 (UTC 14:33) e costituito in via preliminare da 26 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (26 localizzati) e magnitudo massima Md = 1.7 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi. Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: