“Concreto pericolo per la salute”: evacuato liceo, scatta protocollo per le maxi-emergenze

Questa mattina il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato dopo che alcuni studenti e studentesse hanno accusato lievi malori, probabilmente a causa dell’inalazione di una sostanza presente all’interno di un’aula. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con 3 ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e alle forze di polizia. In via precauzionale, gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio e assistiti dal personale medico. Alcuni ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto.

È stato attuato il protocollo per le maxi emergenze: la Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto 3 medici del 118, 3 infermieri, 20 soccorritori e 5 ambulanze. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, apprende l’Ansa da fonti sanitarie, di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento.

“Chiusura immediata e temporanea del Liceo Statale ‘Guglielmo Marconi’ per l’intera giornata del 16 ottobre 2025 e comunque fino a cessate esigenze con interdizione totale dell’accesso ai locali scolastici per studenti, docenti e personale“: è quanto prevede l’ordinanza firmata dal vicesindaco di Pescara, Maria Rita Carota Nel provvedimento si legge che è “necessario adottare immediate misure cautelari per prevenire qualsiasi pericolo, interdicendo l’accesso ai locali scolastici fino all’esito delle verifiche tecniche” e che c’è un “concreto e immediato pericolo per l’incolumità fisica e la salute di studenti, docenti e personale, derivante da un’emissione anomala che richiede urgenti accertamenti per scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità“. “In data odierna presso l’istituto – viene ricordato – è stato avvertito un forte odore proveniente presumibilmente dall’impianto di climatizzazione e che, in attesa di accertare la causa esatta dell’emissione e di verificare l’eventuale presenza di gas refrigerante o altre sostanze nocive, si rende necessario interdire immediatamente l’accesso ai locali scolastici per tutelare la salute e la sicurezza di studenti e personale, disponendo la chiusura fino al completamento delle verifiche tecniche“.