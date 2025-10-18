Consigliere comunale di Fratelli d’Italia muore di malore: la tragedia dopo il decesso della madre

E’ morto in casa sua ieri sera poco dopo il decesso della madre e praticamente di fronte agli operatori del 118 arrivati per soccorrere la donna. E’ quanto accaduto a Gianfranco Rambelli, 57enne imprenditore agricolo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bagnacavallo, nel Ravennate, stroncato da un malore dopo il decesso della madre 88enne Anna Luisa Baldini, anche lei deceduta a causa di un improvviso malore. Il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, proclamerà una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali, non ancora fissati. Cordoglio, oltre da varie istituzioni locali, è stato espresso dalla direzione provinciale di Fratelli d’Italia.