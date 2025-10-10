Consumo di suolo e servizi ecosistemici: a Roma il rapporto 2025

Il 24 ottobre 2025, a Roma, si terrà un’importante conferenza sul consumo di suolo, le dinamiche territoriali e i servizi ecosistemici. L’incontro, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle 13:00, sarà ospitato nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, situata in Via Santa Maria in Via 37 A. Il Rapporto 2025 offrirà un’analisi dettagliata dell’uso del suolo in Italia, con un focus particolare sulle sue trasformazioni e sull’impatto che queste modifiche hanno sugli ecosistemi. Verranno esplorati temi legati alla sostenibilità, all’urbanizzazione e alle sfide legate alla tutela dell’ambiente.

L’evento è organizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo tra istituzioni, esperti e cittadini per una gestione più consapevole e sostenibile del territorio. L’incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle politiche ambientali in corso e per proporre soluzioni innovative in grado di rispondere alle sfide ecologiche e sociali del futuro.