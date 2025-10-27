COP30, il metano al centro dell’evento per il 10° anniversario dell’Accordo di Parigi

La commemorazione del decimo anniversario dell’Accordo di Parigi, nell’ambito del Forum per la Pace di Parigi, offrirà l’opportunità di provare a fare progressi sulla questione del metano in vista della 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30) in Brasile, secondo il direttore dell’evento, che si terrà il 29 e 30 ottobre. “Avremo questa sessione sul metano, che speriamo contribuisca a far progredire le cose” in vista di un annuncio previsto a Belém, in Brasile, “tra tre settimane” alla COP30 (10-21 novembre), ha sottolineato Justin Vaisse in un’intervista all’AFP. “Non voglio essere eccessivamente ottimista, ma è importante sottolineare che l’accordo ha avuto un impatto significativo, non perché sia ​​giuridicamente vincolante per i singoli Paesi, ma perché ha inviato un segnale a tutti gli organi politici, così come agli investitori e alle imprese, sulla strada da seguire“, ha aggiunto.

L’Accordo di Parigi, adottato nel 2015 alla COP21, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi, mira a mantenere “l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali” e a proseguire gli sforzi “per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali”. “Se riusciamo a risolvere o almeno parzialmente affrontare il problema del metano, abbiamo una sorta di scorciatoia per affrontare il problema del riscaldamento globale, poiché è un gas che riscalda l’atmosfera più velocemente della CO 2 “, ha aggiunto in vista della COP30.