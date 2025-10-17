Copiapó la prima città sudamericana con trasporto pubblico 100% elettrico

Copiapó, nella regione cilena di Atacama, ha segnato un traguardo storico diventando la prima città del Cile e dell’intero Sud America a disporre di un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico. La nuova flotta, composta da 121 autobus di ultima generazione, rappresenta un passo decisivo verso la mobilità sostenibile nel continente. Il progetto è stato inaugurato con un viaggio simbolico alla presenza del Ministro dell’Interno Álvaro Elizalde e del ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni Juan Carlos Muñoz, che ha sottolineato come il 62% delle regioni cilene disponga già di veicoli elettrici. Tra queste figurano Arica e Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Araucanía e Los Lagos.

Secondo il governo, il nuovo sistema offrirà a oltre 25 mila cittadini un trasporto pubblico di livello mondiale, grazie anche a un sistema di pagamento digitale tramite carte bancarie e app, che eliminerà l’uso del contante. Il Piano di modernizzazione prevede inoltre 30 stazioni di ricarica e un avanzato sistema di gestione delle batterie.