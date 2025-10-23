“Coste resilienti: futuri costieri attraverso l’intelligenza naturale, artificiale e collettiva”: il workshop CMCC

Esperti mondiali di climatologia, architettura, tecnologia e politica si riuniranno alla Biennale di Architettura di Venezia per un workshop di due giorni, Resilient Shores: Coastal Futures Through Natural, Artificial, and Collective Intelligence, il 28 e 29 ottobre. “Di fronte all’innalzamento del livello dei mari e all’accelerazione degli eventi climatici estremi, le coste diventano laboratori viventi per l’adattamento. Questo workshop, organizzato da importanti organizzazioni tra cui il Decade Coordination Office (DCO) on Connecting People and the Ocean, la Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO, il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e il Decade Collaborative Center for Coastal Resilience (DCC-CR) delle Nazioni Unite, esplora come soluzioni basate sulla natura (intelligenza naturale), intelligenza artificiale e tecnologia (intelligenza artificiale e gemelli digitali) e saggezza e creatività basate sulla comunità (intelligenza collettiva) possano convergere per reinventare habitat costieri resilienti”, si legge nella nota di presentazione.

L’evento multidisciplinare mira a colmare il divario tra ricerca scientifica e applicazione pratica, rivolgendosi a un pubblico di scienziati, professionisti oceanici alle prime armi (ECOP), educatori, architetti e urbanisti.

Promuovere un’azione collaborativa per il decennio oceanico

Uno degli obiettivi principali dell’incontro di due giorni è lo sviluppo congiunto di un’importante iniziativa globale: il Coastal Resilience ECOPs Worldwide Project (CREW). Questo progetto, presentato per l’approvazione del Decennio Oceanico delle Nazioni Unite per la Scienza e lo Sviluppo Sostenibile, si concentra sulla creazione di una rete globale di giovani professionisti dell’oceano dedicati all’Educazione all’Oceano e alla Citizen Science in oltre 130 siti pilota di GlobalCoast. La sessione dedicata all’ulteriore sviluppo e all’espansione di questo progetto sarà guidata e moderata da Naka Kondo (The Economist).

Relatori e casi di studio principali

Il workshop prevede presentazioni principali che introducono i tre pilastri dell’intelligence:

Intelligenza naturale: Timothy Beatley (Università della Virginia)

Collective Intelligence: Francesco Musco (IUAV)

Intelligenza Artificiale: Salvatore Causio (CMCC – DCC-CR).

Inoltre, il programma include una presentazione del Progetto Speciale della Biennale AquaPraça a cura di Andrea Cassi (Carlo Ratti Associati) e uno sguardo a casi studio critici, tra cui la citizen science marina condotta da Viviana Piermattei (CMCC) e il caso studio Galizia di Manuel Rodriguez Lopez (Fundación RIA, Chipperfield Architects). L’evento ospiterà anche approfondimenti di Francesca Santoro (CIO), Nadia Pinardi (Università di Bologna / DCC-CR) e un discorso di apertura di Magdalena Landry (Direttrice dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa).

Il formato del workshop è concepito per stimolare nuove idee e culminare in una proposta di progetto concreta che contribuirà direttamente agli sforzi globali per la resilienza costiera.