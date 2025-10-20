Crash dei servizi Internet di Amazon, disagi anche in Italia

Numerosi i disservizi odierni legati al crash informatico di Amazon Web Services (AWS), società del colosso americano Amazon che fornisce servizi chiave per il funzionamento di numerose app e website. Risultano coinvolti tra gli altri i siti di banche di primo piano quali Barclays, Lloyds o Bank of Scotland, am anche app quali Snapchat, Duolingo o Roblox, che utilizzano tutte infrastrutture informatiche fornite da AWS: quest’ultima ha da parte sua confermato il problema, riferendo che interventi tecnici sono in corso per cercare di risolverlo.

Anche il sito downdetector.com, che tiene conto dei disservizi delle piattaforme online nel mondo, ha registrato il down di diverse piattaforme che si appoggiano al cloud di Amazon. Il malfunzionamento interessa anche l’Italia per app come Canva, Perplexity e le piattaforme di gaming Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. Negli Stati Uniti si registrano problemi anche per crunchyroll, Fortnite, Snapchat, ring e tanti altri siti, incluse le piattaforme di video streaming max e Prime Video.