“Credere nella Ricerca”: Mattarella premia l’INT al Quirinale

In occasione della cerimonia inaugurale de I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC, lunedì 27 ottobre al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) il Premio AIRC “Credere nella Ricerca” per lo straordinario contributo alla nascita e allo sviluppo della ricerca oncologica in Italia. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza dell’Istituto, è stato il Dottor Giovanni Apolone, Direttore Scientifico dell’INT, accompagnato dal Presidente Gustavo Galmozzi e dal Professor Paolo Corradini, Direttore della Divisione di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Professore ordinario di Ematologia all’Università degli Studi di Milano.

La motivazione del premio sottolinea il ruolo fondamentale dell’Istituto nel promuovere un approccio integrato tra ricerca clinica e ricerca di laboratorio, contribuendo alla definizione di processi di cura e di prevenzione sostenibili e accessibili.

L’INT ha inoltre ospitato nel 1965 la prima sede di Fondazione AIRC, con cui condivide l’impegno nel sostenere il progresso della ricerca oncologica e le carriere dei giovani ricercatori. “Questo riconoscimento – ha dichiarato Giovanni Apolone – conferma il ruolo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nel tradurre l’eccellenza scientifica in risultati concreti e di qualità, sempre al servizio dei pazienti”.