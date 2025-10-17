Crolla controsoffitto in una scuola di Roma, studenti evacuati

Questa mattina, alle 8, si è verificato il crollo del controsoffitto all’interno dell’Istituto superiore Diaz, in via Diana, nel quartiere Tuscolano di Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i calcinacci sono caduti sulle scale dei diversi piani. Gli studenti sono stati evacuati tramite una scala secondaria e, fortunatamente, non si registrano feriti. Alcuni ragazzi che hanno inalato polvere sono stati visitati dal personale del 118. Intanto, proseguono i controlli sulla stabilità del soffitto.