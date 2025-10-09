Cultura: al via in Emilia-Romagna in progetto che svela l’energia nascosta nelle cose

Rendere visibile l’energia ‘nascosta’ negli oggetti di ogni giorno per imparare a usarla in modo consapevole: è l’obiettivo di Energia fatta ad Arte, il nuovo progetto promosso da Regione Emilia-Romagna ed ENEA, in collaborazione con Art-ER, Clust-ER Create e rete dei Clust-ER regionali. Un bando aperto fino all’10 novembre chiama artisti e designer under 40 a stimolare nuovi sguardi sulla sostenibilità energetica attraverso la trasformazione in opere d’arte e strumenti educativi di oggetti di uso comune e tecnologie industriali messi a disposizione dalle imprese del territorio.

L’iniziativa si articola in due linee d’azione:

Opere d’arte per reinterpretare in chiave estetica e simbolica oggetti e componenti industriali, raccontandone contenuto energetico e impatto ambientale.

per reinterpretare in chiave estetica e simbolica oggetti e componenti industriali, raccontandone contenuto energetico e impatto ambientale. Oggetti educativi progettati per rendere intuitivo il legame tra consumo, produzione e scelte sostenibili.

I lavori selezionati saranno esposti in contesti nazionali e internazionali, tra cui Key Energy 2026. Il momento clou sarà la premiazione dei progetti vincitori ad Arte Fiera 2026 a Bologna, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama artistico contemporaneo.

“Con Energia fatta ad Arte vogliamo trasformare gli oggetti in racconti visivi che rivelano l’energia nascosta che li attraversa, invitando a guardare il mondo materiale con occhi nuovi, a riconoscere il valore culturale e simbolico dell’energia e a immaginare insieme una transizione ecologica che non sia solo tecnologica, ma anche sociale e cultura”, spiega Antonio Disi, responsabile del Laboratorio ENEA Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica. “Ciascun dispositivo, come pure ogni tecnologia – prosegue – porta con sé una vera e propria biografia energetica, fatta di risorse estratte, processi produttivi, reti digitali e, spesso, scarti difficili da smaltire. Normalmente tutto questo rimane invisibile, ma l’arte e il design hanno la capacità di renderlo percepibile, emozionante e vicino alla vita delle persone”.

L’open call è rivolta ad artisti e designer under 40 operativi o domiciliati in Emilia-Romagna. I vincitori, selezionati da una giuria di esperti, saranno affiancati da specialisti di energia e sostenibilità per approfondire la riflessione creativa sulle tematiche del progetto. Ai vincitori sarà assegnato un premio in denaro di 2 mila euro.

Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito www.comunichiamoenergia.it