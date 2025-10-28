Cuore e movimento: le donne guadagnano salute con metà “sforzo” rispetto agli uomini

Un nuovo studio pubblicato su Nature Cardiovascular Research mette in luce una sorprendente differenza tra uomini e donne quando si tratta di salute del cuore e attività fisica. Secondo i ricercatori dell’Università di Xiamen, in Cina, gli uomini devono fare quasi il doppio dell’attività fisica rispetto alle donne per ottenere la stessa riduzione del rischio di malattie coronariche. Analizzando i dati di oltre 80mila persone, gli scienziati hanno osservato che le donne che si allenano per circa 250 minuti a settimana – poco più di 4 ore – riducono il rischio di patologie cardiache del 30%. Gli uomini, invece, devono arrivare a 530 minuti settimanali, quasi nove ore, per ottenere lo stesso effetto protettivo.

Le attuali linee guida internazionali raccomandano almeno 150 minuti di attività moderata o 75 minuti intensa a settimana, senza distinguere tra i sessi. Tuttavia, questo studio suggerisce che le differenze biologiche tra uomini e donne dovrebbero essere considerate per fornire indicazioni più personalizzate.

“Rispetto agli uomini, le donne ottengono benefici per la salute equivalenti con solo la metà del tempo dedicato all’esercizio fisico”, scrivono gli autori. Un messaggio che potrebbe motivare molte più donne a muoversi, sapendo che anche una dose moderata di attività fisica può fare una grande differenza per il cuore.